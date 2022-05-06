Bloomberg: ЕС предложил отсрочку эмбарго на нефть из России для Венгрии, Словакии и Чехии

Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии до 2024 года. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия - до конца того же года. Все остальные государства - члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из РФ к концу этого года, как первоначально предлагалось, отмечает агентство.

По информации дипломатических источников и европейских СМИ, ЕК предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, от импорта нефтепродуктов - в 2023 году. Также ожидаются разные условия отказа от танкерной и трубопроводной нефти.

Против рестрикций, касающихся импорта российских энергоносителей, выступает Венгрия. В Словакии также говорят об ущербе для страны в случае отказа от нефти из РФ. Однако оба государства, а также Австрия, по информации источников телеканала ZDF, отозвали свое вето на нефтяное эмбарго.