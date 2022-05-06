Машина азербайджанской военной колонны совершила наезд на автомобиль жителя Арцаха

5 мая, около 13:30, на участке дороги Дрмбон-Мартакерт Мартакертского района Республики Арцах, грузовая машина из азербайджанской военной колонны совершила наезд на автомобиль жителя Арцаха, проезжавшего по встречной полосе дороги. В результате, автомобиль скатился в овраг.

Как сообщили «Арменпресс» в прокуратуре Арцаха, сразу после инцидента на место происшествия выехали сотрудники полиции. Водитель и два пассажирам особо не пострадали, их жизни ничего не угрожает.

Полиция принимает меры для выяснения обстоятельств инцидента, причин возникновения аварии, возможности ее предотвращения, столкновения по умышленности или по неосторожности.

Есть сведения, что разбившаяся машина - это такси, которое перевозило 2 пассажиров.