Страны Балтии и Польша договорились с Украиной укреплять трансграничное сотрудничество

Министры внутренних дел стран Балтии и Польши посетили Украину, где подписали многостороннее соглашение о сотрудничестве по предотвращению трансграничной преступности и восстановлению сферы деятельности МВД Украины по завершении военных действий, передает Арменпресс.

Как заявил министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани, его страна и впредь будет полностью поддерживать Украину, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Эстонии. Это касается как прямой политической, так и практической поддержки Украины, в том числе гуманитарной, а также послевоенного восстановления и введения жестких санкций против России, заявил Яани.

Он сообщил, что Эстония полностью поддержит предоставление Украине статуса страны-кандидата в члены Европейского Союза.

Министр отметил, что в настоящее время в Эстонии находится около 36 000 военных беженцев. Общий вклад гуманитарной помощи Эстонии составляет более 16 миллионов евро, включая поддержку гражданского общества и частного сектора.

По линии МВД на Украину отправлены морские спасательные и саперные костюмы, кровати-раскладушки, палатки, генераторы, voip-телефоны и многое другое. "По уведомлению за 48 часов мы готовы отправить саперов", - добавил Яани.