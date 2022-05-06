Глава ЕК сообщила, что ЕС предоставил на поддержку Украины €4 млрд за последние 10 недель

Евросоюз (ЕС) только за последние 10 недель предоставил на поддержку Украины €4 млрд. Как передает Арменпресс, об этом заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конгрессе, посвященном будущему единой Европы, который организовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Только за последние 10 недель ЕС внес на поддержку Украины €4 млрд", - сказала она. Фон дер Ляйен утверждала, что "для Европы многое стоит на кону" на Украине. По ее словам, конфликт в этой стране "является более, чем стресс-тестом для экономики" ЕС.

Говоря о ситуации на Украине, глава Еврокомиссии высказала мнение, что украинцы "защищают <...> европейские ценности". Фон дер Ляйен утверждала, что Евросоюз посредством санкций сделает все, чтобы лишить Россию источников доходов и "повысить цену" для нее за события на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.