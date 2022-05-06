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Германия поставит Украине семь гаубиц Pzh 2000

Германия поставит Украине семь гаубиц Pzh 2000

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Spiegel.

Об этом министр заявила в ходе визита в Словакию. По ее словам, это решение не скажется на обороноспособности бундесвера, так как гаубицы будут взяты не из активного арсенала, а из числа тех, которые находились на ремонте.

Также министр отметила, что бундесвер также обеспечит обучение украинских военных управлению гаубицами. В ближайшее недели будут обучены 20 солдат, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.


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