Мировые цены на продовольствие немного снизились после достижения рекордного уровня

Мировые цены на продовольственные товары впервые немного снизились в апреле после нескольких месяцев роста и достижения рекордного уровня в марте. Как указывается в обнародованном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составил в среднем 158,5 пункта, что на 0,8% ниже, чем в марте, когда был зафиксирован исторический максимум, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Тем не менее этот показатель почти на 30% выше, чем год назад, указывает ФАО. Снижение стало возможно благодаря небольшому уменьшению цен на растительные масла и зерновые, которые особенно выросли в марте на фоне событий на Украине. "Небольшое снижение индекса является долгожданным облегчением, особенно для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, но все же цены на продовольствие остаются близкими к своим недавним максимумам. Это отражает сохраняющуюся напряженность на рынке и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности для наиболее уязвимых слоев населения", - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен.

Тенденция роста цен на продовольствие началась еще в 2020 году и продолжалась почти весь 2021 год с небольшим перерывом летом. Она объяснялась ростом спроса после пика пандемии и носила поступательный характер. Кроме того, этот подъем начался с изначально низкого уровня цен. Резкий рост отмечается с февраля в связи с событиями вокруг Украины.