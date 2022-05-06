НАТО проведет 19 мая встречу начальников Генштабов с участием Украины, Швеции и Финляндии

Североатлантический альянс проведет 19 мая встречу начальников Генштабов с участием представителей Украины, Швеции и Финляндии, а также стран - партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в пятницу заявлении НАТО.

"Встреча Военного комитета НАТО 19 мая позволит начальникам генеральных штабов 30 государств НАТО обсудить вопросы, имеющие стратегическую важность для альянса", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что одна из рабочих сессий встречи будет полностью посвящена российской спецоперации на Украине, она пройдет "с участием начальников Генштабов стран-партнеров из Финляндии, Швеции и с Украины".

Отдельно пройдет сессия по АТР с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, где будет рассматриваться "последнее развитие событий в регионе".

Помимо этого, начальники Генштабов стран альянса рассмотрят вопросы обороны и сдерживания НАТО и подготовку к саммиту альянса в Мадриде, который пройдет в конце июня.