Большинство австрийцев не одобряют вступление страны в НАТО, показал опрос

Лишь 14% австрийцев выступают за вступление Австрии в НАТО, тогда как подавляющее большинство - 75% - против членства страны в Североатлантическом альянсе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу австрийского агентства APA институтом демоскопии и анализа данных (IFDD).

Опрос также показал, что большинство австрийцев скептически относятся к вступлению Украины в Евросоюз - эту идею поддерживают 38% респондентов, в то время как против высказались 46%. Остальные участники опроса с ответом не определились.

На вопрос о том, защищает ли Австрию ее нейтралитет, утвердительно ответили 52% участников опроса. При этом 40% не считают, что нейтралитет защищает Австрию от военных угроз. Большинство австрийцев - 83% - высказались за более тесную координацию между странами-членам ЕС в сфере безопасности и обороны.

В опросе приняли участие тысяча человек.

Австрийские СМИ ранее сообщали, что Австрия вновь сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". Отмечалось, что это произошло после того, как Турция отказалась от блокирования сотрудничества между Австрией и альянсом. Ранее Анкара блокировала сотрудничество сторон в связи с требованием Австрии о прекращении переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Созданная в 1994 году натовская программа "Партнерство во имя мира" представляет собой программу военного сотрудничества Североатлантического альянса со странами, которые не входят в НАТО.