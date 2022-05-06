Явный умысел: омбудсмен Арцаха о ДТП с участием азербайджанской автоколонны

Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян коснулся ДТП с участием грузовика из азербайджанской колонны и арцахским такси.

«5 мая, около 13:00, на 24-м км автодороги Мартакерт-Дрмбон грузовик, находящийся в составе азербайджанской колонны, выехал на противоположную полосу дороги и столкнулся своим прицепом с арцахским такси Renault Logan, который в результате упал в ущелье.

Кроме водителя в машине находились 2 пассажира. Пассажиры не пострадали. Нанесен материальный ущерб машине.

На основании фактов, собранных сотрудниками аппарата защитника прав человека, на данный момент мы можем констатировать:

1. азербайджанский грузовик, увидев возможное столкновение, мог бы остановиться, предотвратив столкновение, вследствие которого такси скатилось в ущелье.

2. после столкновения, увидев, что такси скатилось в ущелье, азербайджанская колонна не остановилась, а продолжила езду.

3. по словам пассажиров и таксиста, водитель также пытался избежать столкновения, но не имел никакой возможности избежать столкновения», - как сообщает

Арменпресс

, написал Гегам Степанян на своей странице в Facebook.

Омбудсмен также отметил, что правоохранительные органы Республики Арцах проводят расследование обстоятельств инцидента, но вышеперечисленные обстоятельства доказывают наличие явного умысла на столкновение или причинение ущерба.