Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 516 170 922․ Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 247 502 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 692 541 заразившийся и 996 946 умерших.

Индия - 43 094 938 заболевших и 524 002 летальных исхода.

Бразилия - 30 524 183 инфицированных и 664 131 скончавшийся.

Франция - 29 040 934 заболевшиз и 147 535 погибших.

Германия - 25 215 210 заразившихся и 136 339 умерших.

Великобритания - 22 280 496 инфицированных и 176 626 скончавшихся.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 804,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 060 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 083, во Франции - 2 235, в Германии - 1 620, в Великобритании - 2 568.