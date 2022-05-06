СНБ Армении ответила на заявление экс-министра обороны Давида Тонояна. Как сообщает Арменпресс, в заявлении СНБ говорится:

“В ответ на интервью бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна новостному сайту News am от 5 мая, аппарат Совета безопасности считает необходимым разъяснить прозвучавшее в этом интервью заявление, согласно которому Оник Гаспарян якобы на четвертый день войны поставил вопрос о необходимости прекращения войны.

В связи с этим утверждением представляем выдержки из доклада Оника Гаспаряна на заседании СБ 30.09.2020 года , где г-н Гаспарян, в частности, отмечает : «Господин премьер-министр, по сути дела, в тактическом плане ситуация не изменилась, то есть противник не добился никакого прогресса…», и добавляет :«…Во всяком случае, войска выполняют поставленную задачу, утром мы предприняли небольшую успешную контратаку в направлении Джебраила,…». Завершая свое выступление Оник Гаспарян отмечает:«Такова ситуация, мы продолжаем выполнять нашу задачу и выполним ее до конца».

Аппарат Совета безопасности еще раз публикует запись рассекреченных фрагментов заседания Совбеза от 30 сентября 2020 года, и подтверждает, что на заседании СБ в четвертый день войны Оник Гаспарян не делал никаких предложений по остановке войны”.