Община Ереван при поддержке правительства закупает 12-метровые автобусы MAN. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Еревана Грачья Саркисян.

«Согласно контракту срок поставки автобусов установлен до марта-апреля 2023 года», — написал Саркисян.

Он отметил, что утверждена маршрутная сеть новой транспортной системы, закуплено 211 новых 8,6-метровых автобусов. В ближайшие дни будет объявлен тендер на закупку 100 автобусов длиной 8,6 м.

В 2022 году на части маршрутов планируется ввести безналичную систему оплаты, а в 2023 году завершить окончательное внедрение единой билетной системы.

Водители переходят с плановой зарплаты на стабильную. Ежемесячная заработная плата, в зависимости от размера транспортного средства, составляет 250 или 350 тысяч драмов.

В этом году впервые водителям была предоставлена возможность воспользоваться пакетом медицинского страхования.