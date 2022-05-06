Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.

"Говоря об Олафе Шольце, он приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованы, чтобы понимать это", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House.

По словам Зеленского, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.