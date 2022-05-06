Генсек ООН Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом 9 и 10 мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Молдавию с официальным визитом, чтобы встретиться с властями страны и посетить центр размещения беженцев. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, информацию подтвердили в администрации президента республики.

"Генеральный секретарь ООН совершит официальный визит в Молдавию, 9 мая он встретится с президентом Майей Санду", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь администрации президента Лилиана Ангел.

В офисе представительства ООН в Молдавии уточнили, что визит будет длиться два дня. В повестку также включены встреча с премьер-министром Натальей Гаврилицей и посещение центра временного размещения украинских беженцев.