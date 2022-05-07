Цены на цветные металлы - 06-05-22

ЛОНДОН, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.54% и составила 2842.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.79% и составила 9414.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.02% и составила 2231.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.13% и составила 30076.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.86% и составила 39340.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.39% и составила 3772.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42262.57 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.