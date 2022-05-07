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Байден заявил о дополнительной поддержке Украины в размере $ 150 млн

Байден заявил о дополнительной поддержке Украины в размере $ 150 млн

Президент США Джо Байден 6 мая объявил о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере $ 150 млн.

Как передает Арменпресс, в письменном заявлении президента говорится, что целью содействия является обеспечение безопасности Украины.

В частности, Киеву будет передано артиллерийское вооружение, радары и другое оборудование.


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