Байден заявил о дополнительной поддержке Украины в размере $ 150 млн

Президент США Джо Байден 6 мая объявил о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере $ 150 млн.

Как передает Арменпресс, в письменном заявлении президента говорится, что целью содействия является обеспечение безопасности Украины.

В частности, Киеву будет передано артиллерийское вооружение, радары и другое оборудование.