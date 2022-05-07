Время в Ереване: 11:07:36,   8 Май

На всей территории Армении проводится общегосударственная посадка деревьев

На всей территории Армении проводится общегосударственная посадка деревьев

По инициативе Министерства окружающей среды РА, 7 мая на всей территории Республики Армения проводится общегосударственная посадка деревьев.

Как передает Арменпресс, Министерство окружающей среды Армении сообщает, что во время посадки деревьев в Лори (филиал "Таширского лесного хозяйства"), в областях Арагацотн (филиал "Арагацотнского лесного хозяйства") и Сюник (филиал "Сюникского лесного хозяйства") будет посажено около 15 га леса.

В общегосударственной посадке деревьев участвуют различные организации общественного и частного сектора,а также отдельные граждане. Участники получают бесплатные саженцы от ГНКО «Айантар».


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]