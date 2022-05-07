В 15 странах ЕС выявлено около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения

На территории 15 стран-членов Евросоюза выявлено около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний.

Случаи зафиксированы среди детей до 16 лет. Значительная часть зарегистрированных случаев приходится на Италию и Испанию - 35 и 22 человек соответственно.

Случаи были зарегистрированы также в Нидерландах, Дании, Ирландии, Португалии, Румынии, Бельгии, Австрии, на Кипре, во Франции, Норвегии, Германии, Польше и Словении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о более чем 230 случаях острого гепатита неизвестного происхождения в двух десятках стран.