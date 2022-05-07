Задержан участник митинга, организованного политической оппозицией

В Следственном управлении по тяжким преступлениям Следственного комитета РА в Ереване продолжается предварительное следствие по уголовному делу о хулиганстве и насилии в отношении представителя власти на перекрестке улиц Афинской-Исакова в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью Следственного комитета РА, в результате проведенных по уголовному делу необходимых следственных и судебных действий, а также неотложных мер, принятых Полицией РА, личности двух предполагаемых преступников установлены, они арестованы.

На основании полученных достаточных доказательств одному из них в качестве меры пресечения было предъявлено обвинение в части 1 статьи 258, части 1 статьи 316 УК РА и в качестве меры пресечения в отношении него было применено заключение под стражу.

Ранее мы сообщали, что 5 мая 2022 года, около 12:00 часов, по организованной политической оппозицией акции, группа протестующих на пересечении улиц Афинской-Исакова в Ереване перекрыла пешеходную часть улицы, препятствуя свободному передвижению других граждан.

Сотрудникам полиции РА было дано указание освободить оживленную часть улицы, однако протестующие не выполнили законных требований полиции, в связи с чем были задержаны, в ходе которых вышеуказанные лица грубо нарушили общественный порядок, откровенно неуважительно относясь к населению, кричали, ругались и угрожали полицейским расправой при исполнении служебных обязанностей, во время чего один из них ударил ногой, повредил дверь автомобиля и боковое стекло.

Ведется расследование

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.