Оппозиция продолжает акции по информированию в отдельных районах республики

Представители оппозиции в отдельных частях республики 7 мая продолжают акции и кампании по информированию.

Как передает Арменпресс, представители оппозиции отправились в Ванадзор. Участники кампании остановились в Апаране, Спитаке, других городах и населенных пунктах, представитель Верховного органа АРФД Армении, вице-спикер НС Ишхан Сагателян подошел к встречающим их гражданам.

Он представил сложившуюся в стране ситуацию, свои требования к властям, недовольство и опасения по поводу внешней политики и других вопросов. В то время как часть оппозиционеров находится в областях с кортежем, на улицах Еревана проходит шествие с участием женщин.