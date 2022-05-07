В Армении в ближайшие дни ожидается дождь и гроза

На территории республики 8-10 мая, днем 11-гомая и 12-го мая время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. 7-12 мая в отдельных районах страны возможен град.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что ночью 11 мая ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный 3-6 м /сек,во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м / сек. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 8-12 мая время от времени ожидается дождь с грозой и усиление ветра во время грозы до 15-18 м / с. В ночь на 11 мая ожидается погода без осадков.