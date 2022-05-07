"Талибан" сделал обязательным ношение хиджаба женщинами в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" официально объявило об обязательном ношении хиджабов для женщин по всей стране.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в случае систематического нарушения женщиной правила ношения хиджаба в публичных местах, ее отцу или мужу может грозить лишение свободы.

В соответствии с постановлением, женщины, работающие в госорганах и не соблюдающие правило ношения хиджаба, должны быть смещены со своих постов. При этом мужчина, находящиеся на госслужбе, также может быть уволен, если выяснится, что его жена или дочь не соблюдает правил ношения хиджаба.