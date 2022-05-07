В Берлине пресечена попытка терроризма против российских журналистов

В Берлине предотвращена вероятная попытка теракта против российских журналистов и членов их семей, заявили в посольстве России в Германии.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости

По информации дипмиссии, 6 мая во второй половине дня окно одной из квартир дома, в котором живут сотрудники корпунктов СМИ, разбили брошенной со стороны улицы бутылкой. При осмотре обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами.

"Прибывшие сотрудники германских правоохранительных органов срочно эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет, предположительно, является самодельным взрывным устройством. В результате операции никто не пострадал", — говорится в заявлении.

Впоследствии дипломаты направили в немецкий МИД ноту с требованием провести расследование. В полиции Берлина РИА Новости сообщили, что оно уже идет: привлечены прокуратура и отдел госбезопасности.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что ждет беспристрастной оценки ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.