Крупный пожар в Красноярском крае: есть жертвы

Крупные пожары бушуют во многих районах Красноярского края России. По предварительным данным, погибли 5 человек.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает МИР 24 со ссылкой на МИД России.

Отмечается, что местные власти готовят временное жилье для горожан. В настоящее время эвакуируют жителей из наиболее пострадавших районов.

Огонь охватил около двух десятков населенных пунктов Красноярского края. Горят здания, в том числе детский сад. Тушение пожара затруднено из-за ветра. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Местным властям пришлось отключить подстанции в нескольких селах, чтобы предотвратить возгорание из-за перерезанных проводов.