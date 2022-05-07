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Посольство Армении разъясняет ситуацию вокруг Мемориала Геноцида армян в Кёльне

Посольство Армении разъясняет ситуацию вокруг Мемориала Геноцида армян в Кёльне

Посольство Армении в Германии прояснило ситуацию вокруг Мемориала Геноцида армян в Кёльне. Речь идет о памятнике жертвам Геноцида армян, расположенном с левой стороны моста Гогенцоллернбрюкке. Он былустановлен 15 апреля 2018 года Инициативой Völkermord erinnern и рядом отдельных граждан.

Как передает Арменпресс, в посольстве отмечают, что памятник был демонтирован через четыре дня после его установки (19 апреля 2018 г.) из-за отсутствия разрешения на установку, что вызвало юридический спор.

«Каждый год, примерно 24 апреля, памятник устанавливается, а затем демонтируется по причине отсутствия разрешения, что по понятным причинам становится предметом возмущения многих наших соотечественников и судебного спора с местными властями.  Посольство Республики Армения находится в непосредственном контакте с авторами инициативы и другими заинтересованными сторонами и в ближайшее время приложит усилия для содействия разрешению ситуации взаимоприемлемым образом», - говорится в сообщении посольства.


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