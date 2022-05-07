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МО предоставило подробности о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении Сотка

МО предоставило подробности о стрельбе с азербайджанской стороны в направлении Сотка

7 мая около 13:50 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по боевым позициям ВС РА, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, а также в направлении Соткского золотого рудника, в результате чего ранен один из сотрудников. 

Его жизни ничто не угрожает.

Как сообщили Арменпресс в Минобороны, ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен. 

По состоянию на 16:30 часов ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.


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