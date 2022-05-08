В Горисе туман, Ларс закрыт для грузовиков

На территории Армении дороги проходимы.

В результате повреждения моста на участке трассы М-3 Лусагюх-Ерасхахун Армавирской области движение на дороге осуществляется по одной полосе с двусторонним движением.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в городе Горис Сюникской области туман.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для пассажирского транспорта и труднопроходима для большегрузов.