На трассе Ереван-Гюмри родные пленных перекрыли дорогу у села Ором, закрыв путь кортежу оппозиции
12:24, 8 Май, 2022
Родственники пленных, уроженцев Ширакской области и содержащихся сейчас в Азербайджане, с 11։15 часов 8 мая перекрыли участок дороги у села Ором на трассе Ереван-Гюмри.
Корреспондент Арменпресс сообщает с места событий, что родственники пленных запрещают автоколонне представителей оппозиции продолжать путь в Гюмри, где оппозиция планировала провести митинг.
Для предотвращения столкновений задействованы достаточно многочисленные полицейские силы.
У родственников пленных основной вопрос к оппозиции — где они были раньше и почему до сих пор не интересовались судьбой пленных.
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