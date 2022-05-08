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На трассе Ереван-Гюмри родные пленных перекрыли дорогу у села Ором, закрыв путь кортежу оппозиции  

На трассе Ереван-Гюмри родные пленных перекрыли дорогу у села Ором, закрыв путь кортежу оппозиции  

Родственники пленных, уроженцев Ширакской области и содержащихся сейчас в Азербайджане, с 11։15 часов 8 мая перекрыли участок дороги у села Ором на трассе Ереван-Гюмри.

Корреспондент Арменпресс сообщает с места событий, что родственники пленных запрещают автоколонне представителей оппозиции продолжать путь в Гюмри, где оппозиция планировала провести митинг.

Для предотвращения столкновений задействованы достаточно многочисленные полицейские силы.

У родственников пленных основной вопрос к оппозиции — где они были раньше и почему до сих пор не интересовались судьбой пленных.


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