Информационный штаб Арцаха проинформировал о намеченных на 9 мая мероприятиях

Информационный штаб Арцаха на своей странице в Facebook сообщил, какие мероприятия пройдут в Степанакерте в рамках празднования 9 мая.

Как передает Арменпресс, штаб сообщает: «В 11:00 часов в Республике Арцах будет объявлена минута молчания в память о погибших во имя Родины в Великой Отечественной, Первой, Апрельской и 44-дневной Арцахских войнах. Мы просим всех, независимо от местонахождения, отдать дань уважения.

Сразу после минуты молчания (в 11:01) в Степанакертском кафедральном соборе Аствацамор Святого Ована состоится поминальная служба в память героев, павших в Великой Отечественной, в Первой, Апрельской и 44-дневной Арцахских войнах.

В 11: 30 часов из Кафедрального собора Сурб Овани Аствацамор Степанакерта под предводительством исторического Святого Креста хранителя армянской армии Ашота Ерката (Железного) состоится шествие к степанакертскому Мемориальному комплексу. В 14:00 часов на территории, прилегающей к памятнику «Мы и наши горы», будет организована культурно-развлекательная программа "Мгновения Победы" (состоятся традиционные игры, рисование (пленер), культурно-развлекательная программа "Нагаш", открытие полевой кухни).

Призываем всех принять активное участие».