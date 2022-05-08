В Армении ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах возможен град

На территории Армении днем 8-го мая, 9-10 мая, днем 11-го и12-го мая время от времени в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. С 8-12 мая в отдельных районах возможен град. В ночь на 11 мая и 13 мая ожидается погода без осадков.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, со ссылкой на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

"Ветер юго-восточный со скоростью 3-6 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, днем 8-го, с 9-12 мая в Ереване время от времени ожидается дождь с грозой. Усиление ветра во время грозы до 15-18 м/ с.

В ночь на 11 мая и 13 мая ожидается погода без осадков.