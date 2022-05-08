В первом квартале Армению посетили около 250,8 тыс. туристов

Министр экономики Армении Керобян на своей странице в Facebook представил показатели за квартал въездного туризма.

«Количество туристов, посетивших Армению в первом квартале 2022 года, составляет 250 798 человек, за тот же период 2021 года — 87 131 человек, в 2019 году — 333 150 человек», - как передает Арменпресс, отметил министр.

Ваан Керобян представил также статистику въездного туризма за 2016-2022 годы — по месяцам.