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Премьер-министр Пашинян в Ераблуре воздал дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов

Премьер-министр Пашинян в Ераблуре воздал дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,

Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.


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