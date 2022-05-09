Премьер-министр Пашинян в Ераблуре воздал дань уважения памяти погибших за независимость Родины воинов
11:19, 9 Май, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном, председателем Национального Собрания Аленом Симоняном и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон “Ераблур”, чтобы воздать дань уважения памяти сынов армянского народа, отдавших свою жизнь за Родину.
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,
Никол Пашинян возложил цветы к могилам Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.
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