Президент Арцаха по случаю праздников 9 мая посетил Мемориальный комплекс Степанакерта

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 9 мая посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок и цветы к памятнику воинам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, и могилам военнослужащих, погибших в ходе Арцахской освободительной войны.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Главу государства сопровождали должностные лица республики, представители высшего военного руководства, парламентарии во главе с председателем НС Артуром Товмасяном.