Неоспорим вклад армянского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Послание председателя НС Арцаха
Председатель НС Республики Арцах Артур Товмасян направил поздравительное послание по случаю Майского Тройного праздника.
Арменпресс представляет послание Артура Товмасяна.
''Дорогие соотечественники!
На протяжении десятилетий армянский народ с большим воодушевлением отмечал Тройной праздник 9 мая - Праздник Победы в Великой Отечественной войне, День освобождения Шуши и формирования Армии обороны Республики Арцах.
Неоспорим вклад армянского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Наши деды с честью несли лавры победы в Великой Отечественной войне. Спустя десятилетия их сыновья и внуки одержали новые победы во имя безопасного и мирного будущего свободного Арцаха и Республики Армения.
Вечная слава и преклонение памяти преданных, пожертвовавших своей жизнью ради спасения Родины.
Сегодня город-крепость Шуши, хотя и сам находится в плену, продолжает быть важнейшим из символов исторической справедливости возрождения армянского народа. А основание Армии обороны своей миссией по сохранению нации завершило майский парад побед.
9 мая, как праздник Победы и мира, для нас всегда будет его свидетельством и источником вдохновения.
Однако величайшим заветом героических Майских сражений является единство и укрепление национального духа, идея вновь завоевать и сохранить право жить мирной и творческой жизнью.
Уверен, что грядущие поколения, вдохновленные подвигами своих дедов и отцов, продолжат новые победные шествия —во имя существования, усиления, развития и процветания нашей страны.
Пусть завет Майских побед будет лишь ориентиром для успеха, и нас никогда не покинут дух и воля к победе''.
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