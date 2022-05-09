Столтенберг подтвердил поддержку Киеву и призвал Россию вывести войска из Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил готовность к дальнейшей помощи Киеву и призвал Россию прекратить военные действия на Украине, вывести войска и начать мирные переговоры.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Die Welt.

«9 мая я еще раз призываю Владимира Путина немедленно прекратить военные действия, вывести войска из Украины и начать мирные переговоры. Мы определенно рядом с Украиной и продолжим помогать стране реализовать свое право на самооборону", - сказал Столтенберг.