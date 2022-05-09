Арцах всегда должен быть армянским и неприступным. Послание Араика Арутюняна

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание по случаю Дня Победы и мира.

Арменпресс представляет послание президента Республики Арцах.

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Арцахской освободительной войны!

Уважаемые генералы, офицеры, солдаты Армии обороны!

9 мая вошло в историю армянского народа как символ его свободолюбивого и несгибаемого духа, мужества и героизма, безграничной любви к Родине, самоотверженности и самопожертвования.

В годы Великой Отечественной войны наши деды вместе с другими народами Советского Союза самоотверженно боролись с величайшим злом человечества — фашизмом. Мы гордимся тем, что Арцах также внес весомый вклад в Победу в этой войне. Каждый его третий житель ушел на фронт. Звания героев СССР, маршалов, адмиралов, полководцев были удостоены многие карабахские армяне.

Их героические традиции продолжили будущие поколения, сформировав 30 лет назад регулярную армию из добровольческих отрядов и успешно осуществив военную операцию по освобождению древнего армянского города-крепости Шуши.

Сегодня однако Шуши вновь оказался в плену, как и сотни наших святынь и населенных пунктов, которые разрушаются и подвергаются вандализму со стороны Азербайджана. Их цель – полностью уничтожить армянский след и армянство, нарушив все нормы и принципы международного права.

Сегодня безопасность Арцаха вместе с нашей Армией обороны обеспечивают российские миротворческие силы. Мы глубоко признательны нашим друзьям за то, что они рядом с народом Арцаха и всячески нам содействуют.

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю всех с этим заветным праздником и преклоняюсь перед памятью всех погибших, отдавших свою жизнь за защиту Родины, перед их семьями и родными. Арцах всегда должен быть армянским и неприступным во имя святой памяти наших героических дедов, отцов и сыновей, во имя будущих поколений.

Вечная честь и слава преданным сынам Родины!