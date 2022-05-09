Россия дала активный отпор ожидаемой агрессии в отношении страны. Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, начав военные действия на Украине, Россия дала активный отпор ожидаемой агрессии в отношении страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая на Красной площади.

"Возникла непосредственная угроза границам России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым. В Киеве заявляли о возможности приобретения ядерного оружия, а альянс НАТО начал военную приватизацию прилегающих к нам территорий. Таким образом, для нас возникла абсолютно неприемлемая угроза, причем в непосредственной близости от наших границ", - заявил Путин.

Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент РФ Владимир Путин.