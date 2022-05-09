Временно будет прекращено газоснабжение ряда улиц Раздана
ЗАО "Газпром Армения" сообщает, что с целью осуществления плановых работ 10 мая с 10:00 до 18:00 часов будет прекращено газоснабжение газопотребителей улиц Чаренца и Костаняна города Раздан Котайкской области.
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