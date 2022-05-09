Сейран Оганян видит необходимость учиться на ошибках, допущенных в ходе 44-дневной войны

Глава фракции "Айастан" Сейран Оганян заявил, что после 44-дневной войны 2020 года ситуация уже иная, но из всего этого нужно сделать выводы, нужно извлечь уроки и увидеть положительное.

Как передает Арменпресс, на брифинге с журналистами Оганян подчеркнул, что, тем не менее,в ходе этой войны были героические эпизоды.

Сейран Оганян считает необходимым извлечь уроки из ошибок прошедшей 44-дневной войны.

По словам Оганяна, в ходе войны система государственного управления не смогла перенести государство на военные рельсы. Законодательная власть не смогла консолидировать и осуществить соответствующий контроль. Система государственного управления не смогла консолидировать весь потенциал, как человеческие, так и инженерные ресурсы.

"В судебно - правовой сфере было немало недостатков, отсутствовала решимость установить порядок и законность", - сказал Оганян.

По словам руководителя фракции "Армения", эти уроки армянский народ должен извлечь, чтобы избежать подобных ошибок в будущем.

"Если сегодняшние власти не хотят извлекать из этого уроки, то народ своей сплоченностью должен заставить власти извлечь уроки. Если власти этого не хотят, то народ должен отстранить эти власти. Наше движение "Сопротивления" направлено на восстановление этого победного духа. Я уверен, что и сегодня мы выйдем окрепшими, потому что на протяжении всей истории нам всегда наносили удары, но мы всегда выходили окрепшими", - заключил Оганян.