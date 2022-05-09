Россия заинтересована в том, чтобы Соткский рудник работал нормально и бесперебойно. Сергей Копыркин

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что Азербайджан и Армения должны воздерживаться от шагов, которые могут обострить ситуацию и создать угрозу эскалации.

«Наше отношение ко всем подобным случаям определяется именно таким подходом. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы месторождение работало нормально и бесперебойно. Это очень важно для Армении и с социальной точки зрения»,- как передает Арменпресс, об этом на брифинге заявил Копыркин, коснувшись обстрелов со стороны Вооруженных Сил Азербайджана в направлении Соткского месторождения, в результате чего один из сотрудников шахты получил огнестрельное ранение.

Министерство обороны Армении распространило сообщение, согласно которому 7 мая в около 13:50 часов подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по боевым позициям ВС Армении, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также по Соткскому золотому месторождению, в результате чего огнестрельное ранение получил один из сотрудников месторождения. Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен.