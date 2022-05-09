Мемориал жертвам Великой Отечественной войны в Дилижане вновь открыл свои двери после восстановления

В Дилижане состоялась церемония открытия мемориала жертвам Великой Отечественной войны,приуроченная коДню Победы и мира, а также к77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На территории мемориала расположен также памятный источник, посвященный жертвам Арцахской войны.

Работы по восстановлению и благоустройству мемориального комплекса осуществлены Благотворительным фондом «Туризма и урбанистики»(TUF) при поддержке частных благотворителей и организаций совместно с мэрией г.Дилижана и его жителями. Кроме того, поддержку восстановительным работам мемориала оказало Торговое представительство Российской Федерации в Армении.

В ходе восстановительных работ, старт которым был дан два месяца назад, были полностью отреставрированы все памятники на территории комплекса, проведены работы по благоустройству, озеленению и освещению прилегающих территорий.

В церемонии открытия мемориала приняли участиепредставители местных органов власти, общественных организаций, а также благотворители проекта и жители Дилижана.

«Благотворительный фонд «Туризма и урбанистики» (TUF) и его основатель Рубен Варданян инициировали восстановление мемориала, чтобы жители Дилижана и гости города получили возможность сегодня почтить память наших героев в благоустроенном мемориале. Мы считаем, что наше уважение к памяти героев проявляется, помимо прочего, в нашей бережном отношении к посвященным им памятникам. Когда-то этот мемориал и прилегающие к нему территории являлись одними из любимых мест для жителей Дилижана. Надеемся, что после восстановления мемориал продолжит оставаться таковым»,- сказала директор фонда TUF МариетаМатевосян.

«Сохранение исторических памятников очень важно для жителей Дилижана. На территории меморила имеются памятники, посвященные памяти жертв Геноцида армян, Великой Отечественной и Арцахских войн. Мы приветствуем поддержку и готовность, оказанную фондом TUF и индивидуальными благотворителями в деле сохранения и восстановления исторических памятников. Мэрия Дилижана всегда готова к сотрудничеству», - сказал глава г. Дилижана Давид Саргсян.

По окончании церемонии участники возложили цветы к вечному огню, воздавая дань памяти жертвам Великой Отечественной и Арцахских войн. Кроме того, гости посадили деревья на созданной в рамках восстановительных работ «Аллее победителей».