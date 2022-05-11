В большинстве регионов Армении ожидаются дожди с грозами

На территории республики днем 11 мая, ночью 12-го, 13-го, днем 15-го в некоторых регионах, днем 12-го и 16-го в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами, в некоторых местах возможен и град.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что 14, 15 и 16 мая осадков не ожидается. Ветер западный, с порывами до 2-5 м/сек, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/сек.

Днем 12 мая температура воздуха понизится на 2-4 градуса, затем постепенно повысится на 4-6 градусов. В Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе на 8-10 градусов.