Госдолг Японии превысил $9,5 трлн

Совокупный государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) достиг крупнейшей в истории страны суммы - 1 241,3 трлн иен (более $9,5 трлн по текущему курсу). Она возрастает уже шесть лет подряд. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета Yomiuri со ссылкой на министерство финансов.

Государственный долг Японии складывается из общей суммы государственных облигаций, краткосрочных правительственных ценных бумаг и временных заимствований. Они особенно возросли в последние годы из-за дополнительных расходов на медицинские и социальные нужды в связи с пандемией.

В результате в настоящее время на каждого жителя Японии приходится около 9,9 млн иен (почти $76 тыс.) государственного долга.

Он уже более чем 2,6 раза превышает размер валового внутреннего продукта страны. Правительство Японии обещает в 2026 финансовом году на основе поддержания темпов роста экономики в 2% в год ликвидировать дефицит государственного бюджета за счет роста налоговых поступлений.