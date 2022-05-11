DPA: встреча глав МИД Группы семи в Вангельсе пройдет при повышенных мерах безопасности

Встреча министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая состоится 12-14 мая в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии, будет проходить при повышенных мерах безопасности. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство DPA.

По его информации, полиция готовится к масштабной операции. План, как пишет DPA, аналогичен тому, что действовал во время встречи глав МИД "семерки" в Любеке в 2015 году. Безопасность там обеспечивали порядка 3,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов со всей страны.

В этом году территория вокруг отеля в районе Вайсенхаус, где пройдут переговоры, будет полностью перекрыта. Дронам также запрещено летать над указанной территорией. При этом никаких демонстраций в преддверии министерской встречи G7 компетентными органами зарегистрировано не было.

В настоящее время Германия председательствует в Группе семи. Встреча глав МИД состоится в коммуне Вангельс, расположенной на берегу Балтийского моря. Сами переговоры пройдут в замке Вайсенхаус, который в 2015 году был перестроен в гостиницу. Как ожидается, центральной темой обсуждения станет ситуация на Украине. Также министры планируют рассмотреть вопросы изменения климата и пандемию.

Встреча лидеров стран "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау рядом с городом Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) на юге Германии. В 2015 году ФРГ уже принимала там саммит G7.