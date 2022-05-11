Министр по ЧС Армении принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексея Мельникова

11 мая министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) Алексея Мельникова. На встрече также присутствовал начальник первого отдела ЗАО «ЮКЖД» Карен Барсегян.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС РА, Армен Памбухчян назвал сотрудничество МЧС с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» очень значимым, подчеркнув, что опыт и знания, накопленные сторонами, могут быть важным показателем эффективности дальнейшей совместной работы.

В ходе встречи стороны обсудили новые направления совместной работы, как на практическом, так и на образовательном уровне.

Алексей Мельников поблагодарил за прием, отметив, что готов оказывать содействие по всем направлениям сотрудничества.

За тесное сотрудничество с МЧС, а также за совместные усилия министр Памбухчян наградил Алексея Мельникова медалью «Сотрудничество во имя спасения», а Карена Барсегяна - почетной грамотой.