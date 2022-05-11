АНИФ принял участие в ежегодном собрании ЕБРР

Председатель правления Государственного фонда интересов Армении (ANIF) Тигран Авинян и директор инвестиционного фонда ANIF «Предприниматель + государство» Белла Манукян приняли участие в ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и в бизнес-форуме. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном АНИФ сообщении.

Ежегодное собрание ЕБРР является площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества между представителями стран-членов банка, партнерских организаций, представителей бизнеса и гражданского общества, потенциально выгодных программ и отраслевых вопросов устойчивого развития.

ЕБРР является давним партнером Республики Армения. За последние годы банк инвестировал в Армению более 1,6 миллиарда долларов по более чем 195 проектам в инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве, финансах и в других сферах.

АНИФ придает большое значение роли международных финансовых организаций в привлечении инвестиций в Армению и в повышении отраслевых стандартов. В связи с этим есть возможности сотрудничества с ЕБРР по ряду программ, которые уже обсуждаются.