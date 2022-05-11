Рядом с торговым центром «Петак» будет построена промежуточная станция метро: Тигран Авинян

Среди масштабных проектов, ожидаемых в столице в ближайшее время, не только строительство анонсированной ранее станции ереванского метро «Ачапняк», но и строительство еще одной промежуточной станции возле торгового центра «Петак», приобретение 250 новых электробусов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления Фонда государственных интересов Армении (АНИФ) Тигран Авинян.

«Эти программы существенно преобразят всю транспортную систему Еревана, решат проблему загрязнения воздуха, которая стала для Еревана довольно серьезной проблемой.

Вчера в рамках ежегодного собрания 2022 г. ЕБРР мы встречались с министром финансов Тиграном Хачатряном, с региональным директором ЕБРР по инфраструктурным программам в Евразии Екатериной Мирошник, и с Катариной Хансен, региональным директором по Кавказу.

Среди прочих вопросов мы обсудили возможности финансирования вышеуказанных программ», - говорится в сообщении Тиграна Авиняна.