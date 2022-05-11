Гутерриш призвал на фоне конфликта на Украине не забывать и о глобальных проблемах

Конфликт на Украине не отменяет проблему климатических изменений и пандемии, они должны оставаться в центре внимания международного сообщества. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"Из-за событий на Украине появился риск, что к изменению климата перестанут относиться серьезно. Но эта проблема должна оставаться в центре внимания", - сказал он. Как отметил генеральный секретарь, любой конфликт "рано или поздно закончится переговорами", но изменения климата останутся с человечеством.

Гутерриш также отметил, что пандемия еще не закончилась и необходимо продолжать работу по глобальной вакцинации.

Генеральный секретарь ООН в среду находится в Австрии, где расположено одно из отделений организации. В рамках визита он проводит встречи с представителями австрийских властей.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.