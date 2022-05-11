На боевой позиции обнаружено тело военнослужащего с огнестрельным ранением в области груди: МО Армении
15:59, 11 Май, 2022
11-го мая в 10:15 на одной из боевых позиций N-ской воинской части, дислоцированной на восточном направлении Республики Армения, обнаружено тело рядового Аргишти Арменовича Егияна, 2002 г. р., с огнестрельным ранением в области груди.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РА.Ведется следствие для полного выяснения деталей инцидента.
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