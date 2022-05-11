Глава Азербайджана в присутствии председателя ЕС обещал освободить группу пленных, но этого пока нет: Никол Пашинян

Азербайджан пытается вопрос возвращения армянских пленных превратить в предмет торгов. Как сообщает «Арменпресс», об этом в Нидерландском институте международных отношений Клингендейл заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, отвечая на вопросы слушателей после лекции «Армения и Нидерланды. Вековая дружба, 30-летнее сотрудничество».

«К сожалению, несмотря на заявление от 9 ноября 2020 года,на призывы многих международных организаций, наши граждане, взятые в плен в ходе 44-дневной войны, еще не возвращены, что совершенно непонятно. Это практика использования людей в политических целях и превращения их в предмет торговли, что очень предосудительно», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр напомнил, что когда поднимался вопрос о пленных, Азербайджан пытался сделать его предметом торговли, чтобы обменять их на карты минных полей. «И когда мы увидели, что есть попытка обмена людей на карты, мы приняли политическое решение, что нам нелогично торговаться. Азербайджан утверждал, что на минных полях, оставленных во время войны, каждый день гибнут люди, он обнародовал цифру, и я лично принял политическое решение, что этой торговли не должно быть. Мы передали Азербайджану все карты, которые были у нас, надеясь за этим гуманитарным шагом, последует другой гуманитарный шаг. После этого Азербайджан стал заявлять, что эти карты не очень точные. Они и это пытались сделать предметом спекуляций, но не заметили одного, что после передачи карт из их новостей пропала информация о гибели граждан в результате взрывов мин», - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что армянская сторона сделала это, чтобы показать свою искренность в мирной повестке, свою приверженность мирной повестке.

«На сегодняшний день в Азербайджане остаются не менее 38 наших пленных. Постоянно предпринимаются попытки сделать этот процесс предметом торгов по самым разным темам. Кстати, в последний раз в присутствии председателя Европейского Совета президент Азербайджана обещал освободить еще одну группу пленных, но этого пока не произошло. Думаю, нельзя говорить о мире, игнорируя гуманитарную сторону вопроса, мы это показали на практике», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении подчеркнул важность того, чтобы международное сообщество узнало об этой ситуации. Пашинян призвал международное сообщество и впредь требовать от Азербайджана - не превращать людей в предмет политических торгов.

«Война принесла много трагедий, но я не думаю, что постоянно сыпать соль на открытые раны укладывается в ту систему ценностей, которая присуща 21 веку», - заявил премьер-министр.